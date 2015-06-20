В Японії за хвилину продали партію з тисячі роботів Pepper, які можуть допомагати по дому (фото)

В Японії всього за одну хвилину розпродана вся партія з тисячі людиноподібних роботів Pepper.

Про це повідомляє Эхо Москви з посиланням на японську телекомунікаційну компанію мобільних систем Softbank.

Читайте такожВчені "навчили" робота-гепарда стрибати через перешкоди (відео)

Робот Pepper («Перець») вміє розмовляти, підтримувати бесіду, розуміти вираз людського обличчя і реагувати на настрій, а також виконувати прості доручення, допомагати по дому і скрашувати життя самотніх людей.

Вартість однієї такої іграшки становить близько 1800 доларів, однак з програмним забезпеченням і обслуговуванням за три роки Pepper обійдеться приблизно в 8 тисяч. У лютому відбувся пробний розпродаж таких роботів. Тоді були також за хвилину розпродані 300 штук через Інтернет і через роздрібні магазини в Токіо. Потенційних покупців виявилося так багато, що «щасливчиків» обирали шляхом жеребкування.