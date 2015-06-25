У США вперше представили суперкар, надрукований на 3D-принтері

Автомобіль важить 629 кг і розганяється до 100 км за 2,5 секунди, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Blade оснащений двигуном потужністю 700 кінських сил, а як паливо використовує бензин або стиснений газ.

"Divergent Microfactories створила перший у світі функціональний суперкар, який друкується на 3D-принтері", - розповідає голова ради директорів компанії Кевін Зінгер.

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"Автомобіль, який ми зараз бачимо, завдає на дві третини менше шкоди навколишньому середовищу, ніж, скажімо, електромобіль з акумулятором ємністю 85 кіловат-годин", - запевняє глава компанії.

Шкоду навколишньому середовищу вдається зменшити за рахунок виключення з процесу виробництва машини етапу заводського складання.

Основний продукт компанії - набори з віддрукованих на 3D-принтері алюмінієвих модулів і карбонових трубок.

Цей "конструктор" дозволяє силою команди з трьох осіб поза цехом збирати функціональні автошасі різних типів. У шасі Blade, наприклад, використовується 27,6 кг алюмінію і 18,6 кг карбону. На його ручне складання йде півгодини.