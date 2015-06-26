Чорна діра "прокинулася" у нашій галактиці - Європейське космічне агентство

Про це повідомляють РИА Новости.

Отримати детальну інформацію про спалах чорної діри, розташованої в нашому Чумацькому Шляху 8 тисячах світлових років від Землі, вченим вдалося за допомогою супутника Integral ЄКА.

Останній раз чорна діра в системі V404 Лебедя спалахувала в 1989 році і це стало одним з переломних моментів у вивченні чорних дір. Потім об'єкт повернувся в спокійний стан і астрофізикам вдалося розгледіти його зірку-компаньйона, що поступово поглинається чорною дірою.

Вчені відзначають, що чорна діра в даний час веде себе непередбачувано, змінюючи свій блиск на кілька величин в інтервалі годин або навіть хвилин.

Читайте такожВчені виявили подвійну надмасивну чорну діру

Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики з Німеччини, США і Швейцарії вперше виявили систему з чотирьох квазарів (і розташованих усередині них надмасивних чорних дір).