NASA: екіпаж МКС забезпечений необхідним продовольством

Про це заявив у неділю глава NASA Чарльз Болден, передає ТАСС.

"Ми вкрай розчаровані невдачею останньої місії SpaceX з постачання МКС, - зазначив він. - Однак у астронавтів на борту станції є достатньо продовольства, якого вистачить на кілька наступних місяців".

"Ми продовжуємо працювати зі SpaceX, щоб зрозуміти, що саме сталося, і усунути проблему", - сказав глава відомства.

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Болден також нагадав, що 3 липня відбудеться запуск вантажного космічного корабля "Прогрес", а в серпні - японського "вантажівки HTV". Вони доставлять на МКС необхідне продовольство та обладнання.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ракета Falcon 9, яка мала вивести на орбіту космічний вантажівка Dragon з вантажем для МКС, зазнала аварії на старті з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.