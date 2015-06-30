Після мишей, жаб і ягід полуниці вчені США змусили левітувати окремі клітини

15:55, 30 червня 2015
Наука та IT
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Команда вчених з Стенфордського університету навчилася змушувати  окремі клітини левітувати.

Левитация / Durmus et al. Stanford University

 За допомогою магнітів вони змушують клітини літати, що дозволяє виміряти щільність окремих клітин і в майбутньому може стати основою для тестування нових ліків або вивчення хвороб, передає DT.UA за інформацією New Scientist.

Під час більш ранніх експериментів вчені змушували літати мишей, жаб і ягоди полуниці, але ніяк не могли знайти механізм, який міг би змусити левітувати набагато дрібніші об'єкти. За словами члена команди вчених Уткана Демирчі, "у кожного предмета є своє власне магнітне поле, ми задумалися над тим, щоб масштабувати його до розмірів окремо взятої клітини".

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Пристрій, винайдений вченими, підвішує клітку, змочену в магнітному розчині, між двома магнітами. Кожна клітина піднімається на висоту, пропорційну своїй щільності, не залежно від її розмірів. Ця щільність є фундаментальною властивістю, яка в майбутньому дозволить відокремлювати клітини одна від одної.

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