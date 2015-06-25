Біологи пояснили унікальні здібності папуг

Відкриття дозволило зрозуміти, коли і навіщо в ході еволюції папуги навчились наслідувати чужих звуків. Дослідження на цю тему представлено в журналі PLoS One, передає Lenta.ru. Співочі птахи, папуги і колібрі - всі пернаті, здатні до звуконаслідування і навчання новим трелям - володіють спеціальним "пісенним центром" головного мозку: групою взаємопов'язаних нейронів, синхронізуючих спів і навчання. Нейрофізіолог Еріх Джервіс, працюючи з активацією гена PVALB в мозку папуг, звернув увагу на дивний факт: цей ген включався в двох різних ділянках пісенного центру.

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Більш уважно розглянувши структуру, Еріх Джервіс побачив, що це не єдина відмінність між ядром і оболонкою центру. Внутрішня частина майже не відрізнялася від пісенних центрів інших птахів, тоді як "глазур" містила інший набір клітин і з'єднувалася з іншими ділянками мозку.

Еріх Джервіс і його колеги потім порівняли "оболонку" в мозку дев'яти видів попугаєвих. Чим краще у птиці розвинені здібності до звуконаслідування, тим крупнішою виявлялась ця структура. Крім того, тонку оболонку знайшли навіть в мозку новозеландських кеа (Nestor notabilis), дуже віддалених від основної групи попугаєвих. Таким чином, ділянка мозку, пов'язана зі звуконаслідуванням, виникла у цих птахів як мінімум 29 млн років тому.

Вміння наслідувати чужі звуків потрібне не тільки для розваги людей - воно полегшує комунікацію: птахи дають сигнали протилежній статі, попереджають про небезпеку, захищають свою територію і пізнають один одного.

На думку Еріха Джервіса, оболонка виникла, коли в мозку з'явився другий пісенний центр, і згодом стала виконувати нові функції. Якщо ця гіпотеза підтвердиться, вчені краще зрозуміють дублювання ділянок мозку - саме цей процес може бути рушійною силою еволюції складно організованих зон головного мозку у людей і інших ссавців.