Молоді мексиканці виграли конкурс НАСА з підготовки польоту на Марс

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міністерство зв'язку та транспорту латиноамериканської країни.

Політ планується на 2030 рік, зараз для нього космічний центр в Х'юстоні проводить відбір талановитих молодих людей з усього світу.

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"Ми вітаємо переможців Хав'єра Ріверу Монтеру (15 років), що став першим у конкурсі з робототехніки, Фатіму Паолу Варгас (16 років, розробка дизайну космічних інструментів в 3D) і Янету Хосефіну Гевара Аренас (16 років, спеціальний дизайн середовища проживання), які наповнюють нас гордістю за досягнення для нашої країни", - заявив генеральний директор Мексиканської космічного агентства Хав'єр Мендьета Хіменес.

Троє громадян Мексики перемогли в конкурсі, в якому брали участь в цілому 120 претендентів з багатьох країн світу. Всі троє живуть в штаті Тласкала, де за підтримки космічного агентства Мексики беруть участь у програмі "Молодь прагне в космос".