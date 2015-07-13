Вчені за допомогою нових знімків припустили наявність скель на Плутоні (відео)
21:54, 13 липня 2015Наука та IT
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11 липня космічний апарат New Horizons зробив нові знімки поверхні Плутона, які дозволяють розглянути поверхню планети більш ретельно, ніж вченим вдавалося до цього.
Плутон / NASA
Повідомлення про це з'явилося на сайті NASA, передає ZN.UA.
Нові знімки Плутона показують наявність на його поверхні лінії, яка може виявитися скелями, а також поглиблення, яке при ближчому розгляді може виявитися кратером.
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З лівого боку планети розташована світла пляма, яка буде більш чітко знята 14 липня, коли апарат наблизиться до планети на мінімальну відстань.
Анотована версія Плутона включає в себе схему, яка вказує північний полюс планети, її екватор і центральні меридіани.
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