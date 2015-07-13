Вчені за допомогою нових знімків припустили наявність скель на Плутоні (відео)

Повідомлення про це з'явилося на сайті NASA, передає ZN.UA.

Нові знімки Плутона показують наявність на його поверхні лінії, яка може виявитися скелями, а також поглиблення, яке при ближчому розгляді може виявитися кратером.

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З лівого боку планети розташована світла пляма, яка буде більш чітко знята 14 липня, коли апарат наблизиться до планети на мінімальну відстань.

Анотована версія Плутона включає в себе схему, яка вказує північний полюс планети, її екватор і центральні меридіани.