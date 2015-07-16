Перший готель, де працюють роботи відкрився в Японії

В даний час в японському готелі, який отримав назву Henn-na, працюють 10 механічних гуманоїдів: 3 адміністратори на ресепшен, 4 швейцари, 2 покоївки і гардеробник, пише "Моя планета". Однак поки персонал готелю складають не лише роботи, в ньому також працюють 10 людей. При цьому фахівці планують, що в майбутньому роботи будуть виконувати в Henn-na 90% всіх робіт.

Читайте такожВ Японії відкриють перший готель із персоналом з роботів

Дані роботи були розроблені компанією Koroko, яка зуміла надати бездушним машинам людський вигляд. Приміром, роботи, які працюють на ресепшені, виглядають як милі молоді японські дівчата. Вони вміють дихати, моргати, встановлювати зоровий контакт із співрозмовником, володіють кількома інтонаціями, а також вільно розмовляють японською, китайською, корейською та англійською мовами.

Після реєстрації на ресепшені гостей Henn-na чекає зустріч з роботом-портьє (подібний є поки тільки у готелі Yotel в Нью-Йорку), який з легкістю доставить речі до потрібної кімнати.

Крім того, в японському робоготелі також є роботи, які відповідають за приготування кави, прибирання, доставку свіжої білизни та іншого. Для виклику потрібного робота в номер гостям потрібно лише натиснути пару кнопок на планшеті, який видається кожному відвідувачу готелю, зі спеціально встановленим програмним забезпеченням.

Як передає видання Engadget, при цьому і сам готель побудований за останнім словом техніки: на дверях в номерах використовується технологія розпізнавання осіб, а в самих кімнатах встановлені системи визначення температури тіла людей, щоб виставити в приміщенні найбільш підходящу для гостя температуру. Плюс до цього Henn-na використовує сонячну енергію та інші енергозберігаючі інновації. Власники готелю вважають, що так вони зможуть знизити витрати і тримати ціну за номер в робоготелі на прийнятному рівні.

Поки незвичайний готель не дуже великий: в ньому всього 2 поверхи і 72 номери. Проте вже через рік власники планують збільшити кількість кімнат у два рази. Незважаючи на високий технологічний рівень готелю, ціни на проживання досить доступні для Японії: $60 за ніч в одномісному номері і $153 за розміщення в тримісному.

Якщо ідея виявиться вдалою і готель буде користуватися популярністю, фахівці планують і далі розвивати робоготелі і побудувати ще близько тисячі подібних готелів по всьому світу.