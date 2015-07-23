ПриватБанк почав друкувати деталі для банкоматів на 3D-принтері

Про це у Facebook повідомив директор IT-департаменту банку Дмитро Дубілет.

"Зазвичай про 3D принтери пишуть у футуристичних новинах. Але давайте я вам розповім з перших вуст, як вони допомагають нам економити гроші і якісніше обслуговувати клієнтів.

На фото – шестерні, які ми використовуємо в наших банкоматах. Ще недавно нам доводилося купувати їх у сторонніх виробників. Але ось, у нас з'явився 3D принтер, і ми навчилися "друкувати" ці шестірні самостійно", - розповів директор IT-департаменту.

Особливо Дмитро Дубілет зазначив, що вартість виробництва шестерні впала в 20 разів, банку не потрібно підтримувати складський запас — їх друкують у міру потреби і клієнти виграють, оскільки зменшуються простої банкоматів.

Нагадаємо, в 2014 році на МКС надрукували першу деталь з пластику за допомогою 3D-принтера.