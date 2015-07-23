Вчені з'ясували, що вибір музики залежить від типу мислення людини

Так вважають вчені з Кембріджського університету, передає Бі-бі-сі. Як наголошується в дослідженні, опублікованому в журналі Plos One, люди, які керуються швидше емоціями, частіше слухають більш мелодійну, неенергічну музику.

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А люди, схильні до систематизування інформації та аналізу, як правило, люблять музику у стилі панк або хеві-метал.

Вчені вважають, що їх дослідження може вплинути на світ музичної індустрії.

Люди нерідко перемикають музичні канали в пошуках мелодії, яка їм подобається. Але для вчених залишається загадкою, під впливом яких саме факторів здійснюється цей вибір.

Щоб знайти відповідь на це запитання, вчені досліджували поведінку 4 тис. осіб, провівши на них серію тестів. По-перше, випробовуваних попросили відповісти на запитання про себе. Тест був складений так, щоб за його підсумками людину можна було віднести або до емоційного, або до раціонального типу мислення.

Наприклад, піддослідних запитували, чи цікавляться вони пристроєм машинних двигунів, і окремо від цього дізнавалися, як добре їм вдається передбачати поведінку людей і розуміти їх почуття.

Учасників дослідження попросили прослухати 50 невеликих фрагментів музики 26 різних стилів і попросили оцінити кожен твір за десятибальною шкалою.

Люди, які керуються швидше емоціями, частіше віддавали перевагу R&B, м'якому року і фолк-музиці. А ті, хто схильний до аналізу, зазвичай обирали авангардний джаз і хеві-метал.

Випробувані з високими здібностями до співпереживання, швидше за все, віддадуть перевагу творам Джефа Баклі і Нори Джонс. А любителі все систематизувати напевно надихаються творчістю гурту "Металіка".

Вчені з'ясували, що навіть усередині одного жанру люди вибирали композиції, що відрізняються за стилем та інтенсивністю виконання, залежно від типу їх мислення.

Аспірант Кембриджського університету Девід Грінберг припускає, що ці дослідження можуть взяти на озброєння представники музичної індустрії. "Величезні суми грошей вкладаються в розвиток алгоритмів, які обирають для вас музику, яку ви захотіли б послухати. Наприклад, програма Spotify в додатку Apple Music. Знаючи тип мислення людини, такі сервіси могли б коригувати свої пропозиції для слухачів", - зазначив Девід Грінберг.