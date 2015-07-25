Вчені пояснили походження "волохатого" льоду

Статтю з результатами дослідження опублікував журнал Biogenes Sciences, передає Лента.ру.

Вчені проаналізували під мікроскопом зразки деревини, на якій виникав "волохатий" лід. Матеріал збирали протягом кількох зим — з 2012 по 2014 рік. У ньому були знайдені 11 різних видів грибків, причому один вид — Exidiopsis effusa — присутній у кожному зразку.

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Як припустили дослідники, нитки формуються в результаті сегрегації льоду — явища, яке відзначається при замерзанні вологих і насичених водою пористих порід. Кристали льоду зростають за рахунок того, що витягають воду з розташованих нижче шарів. Грибки допомагають ниткам зберігати свою форму і запобігають рекристалізації (об'єднання дрібних кристалів в більш великі).

Вчені відзначили, що після того як зразки деревини обробили протигрибковими засобами, лід на них продовжив з'являтися в колишніх кількостях, однак перестав приймати форму ниток.

На підтвердження своєї теорії дослідники також наводять той факт, що в розтаявшому "волохатому" льоді були виявлені фрагменти органічних сполук лігніну і таніну, чию наявність також можна пояснити результатами життєдіяльності грибків.

"Волохатим" льодом називають утворення у вигляді тонких ниток діаметром близько 0,01 міліметра, які з'являються на гниючих деревах. Зазвичай вони зустрічаються між 45 і 55 градусами північної широти.

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Результати експерименту підтвердили припущення, висловлене в 1918 році ученим Альфредом Вегенером (Alfred Wegener). Він отримав найбільшу популярність як творець теорії дрейфу материків. Вегенер першим звернув увагу, що в місцях утворення волохатого льоду завжди знаходять грибний міцелій, і припустив, що грибки грають ключову роль у формуванні ниток.