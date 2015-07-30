Інженери НАСА продовжують розбивати літаки заради експериментів (відео)

Про деталі проекту повідомляється в прес-релізі НАСА.

Легкий літак Cessna 172 1958 року випуску спрямували на земляний майданчик з висоти 30 метрів на полігоні в Дослідницькому центрі НАСАімені Ленглі. Це вже другий експеримент у даному проекті: раніше літак вдаряли об бетон, повідомляє Lenta.ru.

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Всупереч очевидному, жорстка посадка на глину виявилася більш руйнівною для транспортного засобу, ніж зіткнення з бетоном. У другому випадку він деякий час ковзає вперед, що дозволяє розсіяти частину його енергії. При ударі ж об грунт літак різко зупиняється, і вся енергія поглинається його конструкцією і пасажирами.

У числі іншого інженери визначають вразливі місця розташування радіобуїв. Ці пристрої складаються з двох основних компонентів: маяка, встановленого всередині фюзеляжу, і антени, розташованої на зовнішній стороні обшивки.