Інженери НАСА продовжують розбивати літаки заради експериментів (відео)
Інженери НАСА розбили другий літак Cessna 172 в ході експериментів, спрямованих на поліпшення якості аварійних радіобуїв (ELT, Emergency Location Transmitters), що передають сигнал про місцезнаходження транспортного засобу після його падіння.
Про деталі проекту повідомляється в прес-релізі НАСА.
Легкий літак Cessna 172 1958 року випуску спрямували на земляний майданчик з висоти 30 метрів на полігоні в Дослідницькому центрі НАСАімені Ленглі. Це вже другий експеримент у даному проекті: раніше літак вдаряли об бетон, повідомляє Lenta.ru.
Читайте такожНадпотужний спалах на Сонці викликав унікальне північне сяйво в США (відео)
Всупереч очевидному, жорстка посадка на глину виявилася більш руйнівною для транспортного засобу, ніж зіткнення з бетоном. У другому випадку він деякий час ковзає вперед, що дозволяє розсіяти частину його енергії. При ударі ж об грунт літак різко зупиняється, і вся енергія поглинається його конструкцією і пасажирами.
У числі іншого інженери визначають вразливі місця розташування радіобуїв. Ці пристрої складаються з двох основних компонентів: маяка, встановленого всередині фюзеляжу, і антени, розташованої на зовнішній стороні обшивки.