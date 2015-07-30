На поверхні супутника Сатурна виявили загадкові червоні смуги (фото)

Їх побачили на фотографіях, переданих на Землю міжпланетною станцією «Кассіні», повідомляється на офіційному сайті NASA.

Фотографії були отримані у квітні 2015 року, на них показані великі північні області Тефії, яка складається з льоду. У NASA наголосили, що червоні смуги були присутні і на знімках, зроблених станцією раніше. Однак тоді вони були ледь помітні через недостатню освітленість північної півкулі.

Читайте також NASA опублікувало фотографію трійки півмісяців Сатурна

Причина виникнення смуг ученим невідома. За однією з версій, вони становлять лід з хімічними домішками. Також існують припущення, що це результат викиду газу з надр Тефії або розломи, які самих по собі не помітно через недостатню роздільну здатність знімків.

Вчені відзначили, що геологічний вік червоних смуг порівняно невеликий, тому що вони перетинають більш старі утворення на поверхні супутника.

Згідно з планами, більш детальні фотографії червоних ліній «Кассіні» вдасться зробити у листопаді 2015 року.