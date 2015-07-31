Вчені підтвердили відкриття кам'яної екзопланети, яка розташована до Сонячної системи ближче за інші

Про це пише РИА Новости з посиланням на сайт NASA.

Екзопланету HD 219134b виявили в зоряній системі, розташованої в сузір'ї Кассіопеї, і вона обертається на дуже близькій до своєї зірки орбіті, що сильно знижує шанси знайти на планеті життя.

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У той же час вчені відзначають, що ця екзопланета розташована до нашої Сонячної системи ближче, ніж інші вже відкриті екзопланети. "Більшість відомих нам планет знаходяться в сотні світлових років від нас. Ця планета практично наш сусід", — наводяться в повідомленні слова астронома і співавтора дослідження Ларса Буччаве з Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

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Раніше УНІАН повідомляв, що проект Кеплер виявив "нову Землю", екзопланету, за розміром порівняну з Землею. Вона знаходиться в "зоні" системи, яка нагадує Сонячну. Крім того, на планеті Kepler-452b може бути рідка вода.