Lexus вдалося створити літаючий скейт: опубліковано відео

Про це йдеться в прес-релізі компанії Toyota.

На відео можна побачити, як спортсмен-скейтбордист Росс МакГуран показує трюки і техніку їзди на літаючій дошці.

Варто зазначити, що проект Lexus Hoverboard почався ще 1,5 року тому. Тоді вчені з дрезденського Інституту досліджень в області твердих тіл і матеріалознавства, які спеціалізуються на магнітній левітації, почали втілювати в реальність те, що стояло головною метою: створення засобу пересування, який би літав над поверхнею землі без зіткнення з нею.

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Суть ховерборда полягає в наступному: сила земного тяжіння долається за допомогою охолоджених рідким азотом до мінус 197 градусів за Цельсієм напівпровідників в дошці і спеціального магнітного покриття в скейт-парку. Сама дошка виготовлена з бамбука.

Під покриттям скейт-парку встановили сотні невеликих магнітів, що створило відштовхуючий ефект.

Творці ховерборда відзначають, що продукт поки залишиться на стадії робочої моделі і не вийде в продаж. Вартість такої літаючої дошки тримають у секреті.