У Росії проти Apple порушили справу через смайлики, які "пропагують гомосексуальність"

У Кіровській області порушили адміністративну справу за «яблучні» смайли - емодзі, які, на думку правоохоронців, порушують законодавство РФ, передає Газета.ru.

Приводом для порушення справи стали матеріали перевірки за заявою місцевого юриста Ярослава Михайлова, який побачив пропаганду ЛГБТ-цінностей в емодзі (смайликах), що з'явилися в оновленій операційній системі iOS 8.3.

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Варто зазначити, що справу було порушено ще в серпні цього року, а самі емодзі були направлені на експертизу.

"Мою заяву було перенаправлено у поліцію Кіровської області. Наскільки я знаю, перевірку проводив відділ «К», який займається злочинами у галузі інформаційних технологій. Поліцейські дійшли висновків, що моя скарга обґрунтована, і порушили справу про адміністративне правопорушення", - розповів юрист.

Раніше на Apple вже надходили скарги за нібито присутню ЛГБТ-пропаганду, проте досі до порушення кримінальних чи адміністративних справ не доходило.