Рада приступила до впровадження електронного парламенту

Верховна Рада приступила до створення електронного парламенту, що дасть змогу зробити роботу народних депутатів прозорішою, а участь громадськості в розробці законопроектів зрозумілішою.

Про це УНІАН повідомив виконувач обов'язків керівника апарату Верховної Ради Володимир Слишинський.

"Ми вперше підійшли до створення електронного парламенту. Це ж не тільки Wi-Fi. Це й мережеві сховища, й оптоволоконні лінії, і комп'ютерна техніка", - сказав Слишинський.

За словами керівника апарату Верховної Ради, система електронного парламенту передбачає, що кожний депутат зможе зайти з будь-якого комп'ютера у свою базу і почати працювати з документацією. У свою чергу відвідувачі Верховної Ради, зокрема й журналісти, зможуть безперешкодно підключитися до Інтернету.

У зв'язку з цим нові системи мають відповідати високим вимогам щодо безпеки країни, все обладнання має бути сертифіковане і закуповуватись винятково у сертифікованих фірм. Саме тому для реалізації проекту було обрано обладнання фірми CISCO.

"Йдеться також про національну безпеку України. Інформація має бути захищена, тому окремо буде встановлено систему захисту", – пояснив чиновник, уточнивши, що деякого обладнання немає у продажу і його виготовлятимуть на замовлення.

Очільник апарату Ради зазначив при цьому, що здивований останніми повідомленнями в ЗМІ про те, що апаратуру було закуплено за завищеною ціною.

"Нині вся інформація опублікована на сайтах державних закупівель та Верховної Ради. Все було здійснено згідно із законом. Ба більше, коли проводився тендер, там був присутній канал Рада, все знімали журналісти", - сказав чиновник.

Він також зазначив, що останні закупівлі серйозного обладнання в парламенті проводилися 10 років тому.

"На сьогодні абсолютно нові стандарти, нові підходи. Те обладнання, яке у нас є, не забезпечує вимог, аби всі люди могли нормально працювати - як депутати, так і журналісти", - додав Слишинський.

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Раніше ЗМІ з посиланням на сайт "Наші гроші" повідомили, що Управління справами Верховної Ради уклало низку угод та акцептувало пропозиції на закупівлю цифрового обладнання на 42,57 мільйона гривень.

Зокрема, на закупівлю послуг зі створення бездротового зв'язку Wi-Fi на базі CISCO в адміністративних будинках Верховної Ради було виділено 14,73 мільйона гривень.

Ще 7,3 мільйона гривень парламент заплатить за системи віддаленого доступу та центру комутації мереж. Обидві закупівлі включають налагодження обладнання, навчання двох фахівців та сервісну підтримку.

Крім того, парламент має намір придбати системи зберігання даних на 20,54 мільйона гривень.