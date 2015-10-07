Китай запустив чотири супутники для фотографування поверхні Землі

Про це повідомила Lenta.ru з посиланням на сайт nasaspaceflight.com.

Ракета Long March 2D зі супутниками стартувала о 07:13 за Києвом з майданчика 603 космодрому Цзюцюань, розташованого на краю пустелі Бадын-Джаран у пониззі річки Хейхе в провінції Ганьсу.

Запущені супутники Jilin-1, Lingqiao-A, Lingqiao-B і LQSat дистанційного зондування Землі є першою китайською супутниковою розробкою, призначеною для комерційного використання. Їх розробила компанія Guang Chang Satellite Technology у співпраці зі вченими Китайської академії наук.

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Апарат Jilin-1 призначений для фотографування поверхні Землі. Супутники Lingqiao-A і Lingqiao-B дозволяють проводити відеозйомку з роздільною здатністю 4K. Мікросупутник LQSat призначений для тестування перспективних технологій.

Двоступенева ракета Long March 2D відноситься до сімейства Long March, для якого пуск став 213-м. З цього космодрому носій запускається 80-й раз, цьогоріч — 3-й. Всього Китай в 2015 році провів 10 пусків ракет-носіїв.