Вчені пропонують використовувати сейсмограф, як знаряддя боротьби з тероризмом

Зокрема, мова йде про стрілянину з автоматичної зброї і мінометів, вибухи і прольоти військових вертольотів. Ці індикатори допоможуть розвідникам оперативно отримувати точні дані про хід бойових дій за допомогою наукових інструментів. Про відкриття повідомляється в журналі Bulletin of the Seismological Society of America, передає Lenta.ru.

Під час Іракської війни 2003-2011 років інструменти Багдадської сейсмічної обсерваторії фіксували в тому числі "сліди" від вибухів автомобілів і перестрілок.

Зокрема, увагу американських вчених привернули дані про атаку іракських повстанців на передову оперативну базу Falcon 10 жовтня 2006 року. Тоді мінометний обстріл складів з боєприпасами призвів до серії вибухів на відстані 7 км від обсерваторії.

Сейсмографи, що фіксували підземні поштовхи, записали особливий "слід" мінометів, великокаліберної зброї, дрібних і великих вибухів, а також військових вертольотів. Більш того, за графіком сейсмографа вчені змогли визначити відстань від вертольота до бази і швидкість літального апарату.

Вчені назвали таку "криміналістичну сейсмологию" новим знаряддям боротьби з тероризмом. "Мережа сейсмографів у мегаполісі здатна багато чого розповісти про атаку терористів", - резюмують автори дослідження.