Шаттл Discovery повернувся на Землю

Шаттл Discovery у суботу успішно приземлився на космодромі на мисі Канаверал у Флоріді. Посадку «човника» в прямому ефірі транслювала телекомпанія CNN.

Під час повернення на Землю астронавти доповіли на Землю про шматок, який відколовся від космічного корабля. Пізніше в космічному центрі NASA повідомили, що відірвався один з теплозахисних затискачів, і запевнили, що те, що відбулося на посадку шаттла не вплине.

Discovery стартував до Міжнародної космічної станції 1 червня. На його борту знаходяться Майкл Фоссум, Кенет Хем, Марк Келлі, Рональд Гаран, Карен Найберг, Акіхіко Хосіде і Гаррет Рейзман, який провів на МКС три місяці.

Газета.ру