Sony розробила "розумний" світильник

У світильника, який призначено для систем "розумного" будинку, може бути безліч застосувань, повідомляє hitech.vesti. По-перше, Multifunctional Light здатний взаємодіяти з іншими пристроями (кондиціонерами, термостатами) і відправляти їм дані про рівень вологості для підлаштування температури. По-друге, світильник може самостійно включити телевізор, якщо його сенсори руху виявлять людину, що зайшла у кімнату. По-третє, обладнаний мікрофоном і динаміками прилад може виступати в якості домофона.

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Габарити пристрою, який підвішується до стелі, складають 660 х 95 мм, а важить він 3,9 кг. Керувати ним можна за допомогою пульта від телевізора, кондиціонера, ІЧ-контролера або, якщо користувач знаходиться поза домом, мобільного додатку.

У числі характеристик Multifunctional Light заявлена підтримка карт пам'яті microSD, однак для чого вони потрібні, не уточнюється. Апарат також укомплектований бездротовим модулем Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), датчиками руху, температури, вологості і освітленості.

У Японії продажі Multifunctional Light почнуться в першій половині 2016 року. Чи продаватиметься "розумний" світильник на міжнародному ринку, невідомо.