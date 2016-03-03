Астрофізики знову зареєстрували "сигнал" інопланетян

Виявлений 5 листопада 2015 року швидкий радіоімпульс за своїми характеристиками збігався з сигналами, вперше зареєстрованими в 2012 році і обробленими в травні і червні 2015 року за допомогою суперкомп'ютера, передає Lenta.ru. Це може означати, що швидкий радіоімпульс (принаймні той, про який говориться в дослідженні) міг виникнути, наприклад, у результаті швидкого обертання нейтронної зірки, а не космічної катастрофи, як вважалося раніше.

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У плани вчених входить визначення місця розташування джерел швидких радіоімпульсів, а також їх дослідження в декількох електромагнітних діапазонах. Для цього фахівці планують залучити колег з CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment).

Швидкий радіоімпульс являє собою одиничний сигнал з космосу тривалыстю кілька мілісекунд. Енергія такого випромінювання порівнянна з тією, що випромінює в простір Сонце за мільйон років. Вчені розходяться в поясненні природи сигналів.