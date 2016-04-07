Facebook запускає функцію прямої відеотрансляції

Про це на своїй сторінці написав засновник соціальної мережі Марк Цукерберг.

""Facebook Live" дозволяє легко створювати відеоролики, обмінюватися ними і дивитися в реальному часі. Це як ніби у вас в кишені завжди телевізійна камера. Будь-яка людина, у якого є телефон, може відтепер виходити на відеозв'язок з ким завгодно по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Today we're launching Facebook Live for everyone -- to make it easier to create, share and discover live videos.Live... Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, April 6, 2016

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Раніше здійснювати трансляцію відео в прямому ефірі могли лише офіційні сторінки і користувачі з офіційною верифікацією.