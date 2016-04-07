Facebook запускає функцію прямої відеотрансляції
03:51, 07 квітня 2016Наука та IT
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Facebook запускає для всіх користувачів соціальної мережі відеосервіс Facebook Live, який дозволяє вести прямі відеотрансляції.
REUTERS
Про це на своїй сторінці написав засновник соціальної мережі Марк Цукерберг.
""Facebook Live" дозволяє легко створювати відеоролики, обмінюватися ними і дивитися в реальному часі. Це як ніби у вас в кишені завжди телевізійна камера. Будь-яка людина, у якого є телефон, може відтепер виходити на відеозв'язок з ким завгодно по всьому світу", - йдеться в повідомленні.
Today we're launching Facebook Live for everyone -- to make it easier to create, share and discover live videos.Live...Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, April 6, 2016
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Раніше здійснювати трансляцію відео в прямому ефірі могли лише офіційні сторінки і користувачі з офіційною верифікацією.
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