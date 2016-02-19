Facebook вирішив запустити рекламу в мобільному додатку Messenger

Бренди зможуть відправляти в месенджері рекламу у вигляді повідомлення тільки тим користувачам, з якими вони вже спілкувалися в чаті, передає Lenta.ru. Тому, як йдеться у документі, Facebook радить своїм бізнес-партнерам починати розмову з клієнтами в додатку вже зараз, щоб після запуску послуги вони змогли рекламувати себе в Messenger.

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Крім того, соцмережа підтвердила, що випустила коротке посилання fb.com/msg/, яке направляє на чати з компаніями. Однак у Facebook відмовилися коментувати можливий запуск реклами в Messenger.

Додаток Messenger є окремим продуктом Facebook, що дозволяє спілкуватися з мобільних пристроїв з друзями з соцмережі. Число активних користувачів налічує 800 млн осіб в місяць. У самій соцмережі зареєстровано понад 1,5 млрд осіб. З червня 2015 року Messenger працює без прив'язки до Facebook.