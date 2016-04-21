На технологічному ярмарку у Китаї показали "живу" жінку-робота Jiajia (фоторепортаж)

Офіційне ж представлення Jiajia відбулося 15 квітня.

Як зазначає 24tv, робот не тільки правдоподібно виглядає, вона ще й може вступати в діалог з іншою людиною, відповідати на запитання і навіть жартувати. Також Jiajia вміє виражати емоції.

Над створенням цієї моделі розробники працювали близько 3 років. Робот є концептуальною розробкою і продавати його не будуть.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Австралії з'явився робот-постачальник піци.

Робот може сам знаходити будинок замовника і дістатися до нього за допомогою системи GPS-навігації. Об'їжджати перехожих і різні перешкоди йому допомагають численні лазерні сенсори. Піца під час доставки знаходиться в спеціальному відділенні з підігрівом.