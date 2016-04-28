Вчені з'ясували хімічний склад моря Лігеї на супутнику Сатурна

Дослідження опубліковане в Journal of Geophysical Research: Planets, коротко про нього повідомляється на сайті NASA, передає Лента.ру.

Друга за величиною вуглеводнева водойма займає сумарну площу озер Гурон і Мічиган.

В атмосфері Титану, як і Землі, в основному переважає азот. В газовій оболонці супутника Сатурна на нього припадає до 95 відсотків обсягу. На відміну від Землі, в атмосфері Титану дуже мало кисню, місце якого займають метан і етан. Низькі температури на супутнику дозволяють цим газам перебувати в рідкому стані. За оцінками вчених, більш ніж 1,6 мільйона квадратних кілометрів поверхні Титану (майже два відсотка його загальної поверхні) покриті рідиною.

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На Титані неподалік від північного полюса присутні три великих вуглеводневих моря, оточені численними озерами. У південній півкулі досі виявлено тільки одне велике озеро. Водойми виявила станція Cassini, що з 2004 року досліджує супутник Сатурна. Їх точний хімічний склад був невідомий до 2014 року, коли вперше Cassini провів радарне спостереження моря Лігеї і виявив у ньому метан.

Нове дослідження використовує дані того ж радара, але працює в 2007-2015 роках в іншому режимі. Якщо раніше вчені сподівалися знайти в море Лігеї, крім метану, ще і етан, то тепер вчені впевнені в тому, що вуглеводнева водойма складається головним чином з метану.

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Вчені пропонують кілька пояснень того, чому море Лігеї майже не містить етану. Так, метан може потрапляти у водойму в результаті вуглеводневих опадів, а етан міститися в придонних шарах. Інше пояснення полягає в тому, що етан може вимиватися у сусідню водойму — море Кракена. З'ясування причин відсутності етану в морі Лігеї, на думку вчених, вимагає додаткових досліджень.

У ході дослідження вчені також визначили глибину моря Лігеї. У найглибшій точці дно водойми розташовується на рівні 160 метрів нижче його поверхні. Також вченим вдалося встановити, що дно водойми вкрите шаром різноманітних органічних сполук. Ці нерозчинні вуглеводні (наприклад, бензол і нітріли) потрапили туди внаслідок опадів і осіли на дно під дією сили тяжіння.

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Вчені не помітили різниці між температурами в морі та на березі в різні пори року (аналоги земних зими і літа). Це дозволило припустити, що берегова лінія моря Лігеї має пористу структуру і багата рідкими вуглеводнями.