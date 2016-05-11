WhatsApp представил месенджер для комп'ютерів

Компанія WhatsApp 10 травня запустила додаток для комп'ютерів. Про це йдеться у блозі месенджера, передає РБК. Додаток для комп'ютерів є «продовженням програми, встановленого на телефон: воно дзеркально відображає розмови і повідомлення з мобільного пристрою», відзначає компанія. Нова версія WhatsApp доступна для операційних систем Windows 8, Mac OS 10.9 та більш нових версій ОС від Microsoft і Apple.

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Завантажити додаток користувачі можуть на сайті WhatsApp. Після скачування додаток необхідно відкрити і сканувати QR-код за допомогою мобільного додатку WhatsApp. Після синхронізації програми в ньому стануть доступні всі історії діалогів мобільного додатку. WhatsApp для комп'ютерів буде підтримувати весь функціонал мобільного версії, включаючи онлайн-повідомлення про нові повідомлення.

Мобільний месенджер WhatsApp був заснований у 2009 році колишніми співробітниками корпорації Yahoo Яном Кумом і Брайаном Ектоном. В лютому 2014 року WhatsApp був придбаний соціальною мережею Facebook за $19 млрд. У січні 2015 року у сервісу з'явився веб-клієнт для браузера Chrome.

У лютому 2016 року засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг оголосив, що активна аудиторія WhatsApp перевищила 1 млрд користувачів. У квітні Кум і Ектон оголосили, що WhatsApp переходить до «прикінцевого»шифрування всіх дзвінків та листування користувачів: тепер дані користувачів недоступні для прослуховування і злому третіми особами, включаючи сам WhatsApp.