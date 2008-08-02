NASA провело перші випробування нового місячного зонду

NASA успішно закінчило перші випробування нового місячного зонда Lunar Recoinnaissance Orbiter, який шукатиме відповідні місця для будівництва місячного поселення. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті агентства.

Тести проходили в два етапи. На першому супутник розкручувався на спеціальній платформі. Це було зроблено для визначення центру мас супутника і характеристик його обертання. На другому етапі він проходив випробування сильними вібраціями, аналогічними тим, яких він зазнає при зльоті. Всі тести завершилися успіхом.

Наступна серія випробувань намічена на кінець серпня – початок вересня. Передбачається провести ще один тест, пов`язаний з вібрацією. Супутник буде поставлений перед багатоповерховою звуковою системою, яка імітує шум усередині ракети, який створюють двигуни при зльоті. Окрім цього заплановано тестування екстремальними температурами і проникаючою радіацією, яке пройде у вакуумній камері. Всі випробування планується закінчити до кінця 2008 року.

Старт місії Lunar Recoinnaissance Orbiter намічений на березень 2009 року. Зонд звертатися навколо Місяця на висоті лише близько 50 кілометрів. Передбачається, що він складе докладну карту поверхні, виміряє денні коливання її температури. Одержані дані будуть використані при виборі місця посадки майбутніх експедицій, а також спорудження місячної бази. Разом з Lunar Recoinnaissance Orbiter на Місяць вирушить зонд LCROSS. Ракетою, яка доставить обидва зонди на орбіту, планується протаранити поверхню супутника в районі південного полюса. LCROSS спостерігатиме за вибухом з метою з`ясувати, чи є в полярних кратерах водяна крига.

Лента.ру