Австралійські біологи виявили у акул ознаки особистості

Особистість, як правило, визначається головними якостями – самоідентифікацією і чітким дотримуванням правил поведінки. Дослідники заявили, що саме це і вдалося знайти в поведінці акул, передає Росбалт.

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Ці риби мають чітке поняття про власну особистість. Крім того, кожна акула слідує певним принципам поведінки, закладеним на підсвідомому рівні. Зокрема, особини, які мають схильність до більш спокійного способу життя, нападають на інших мешканців океану без необхідності харчування вкрай рідко.

В ході дослідів більше чотирьох десятків акул були поміщені в резервуар з різними датчиками. У певний момент у нього починав надходити струм протягом трьох секунд, після чого фахівці отримували дані про мозкову активность риб. Як виявилося, після десяти випробувань більша частина акул демонструвала приблизно однакову реакцію на подразник.

Чіткі і стійкі реакції на незвичне середовище і стрес, на думку біологів, свідчать про стабільність і передбачуваність поведінкових реакцій, що й визначає характер живої істоти.