"Що буде, якщо ми вийдемо з ЄС?": Google "вибухнув" від запитів британців після референдуму

Про це йдеться у повідомленні Google-Trends в Twitter.

"+250% для питання "що станеться, якщо ми залишимо ЄС" за останню годину", - зазначається у повідомленні.

+250% spike in "what happens if we leave the EU" in the past hourhttps://t.co/9b1d6Bsx6D — GoogleTrends (@GoogleTrends) June 24, 2016

Судячи з цього, багато британців не знали, що станеться з їхньою країною після виходу з ЄС, проте це стало на заваді під час голосування за Brexit.

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Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

Згодом прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що піде у відставку в жовтні цього року.

Також у Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великій Британії, очікують від уряду цієї країни швидкої реалізації відповідного рішення та наголошують, що союз 27 країн існуватиме й надалі.