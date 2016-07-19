Астронавт NASA опублікував знімок унікального формування хмари над Сицилією
19:54, 19 липня 2016Наука та IT
2214 0
Командир 48 екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) Джефф Вільямс опублікував черговий знімок, зроблений з борту МКС. Цього разу в його кадр попала хмара, яка формувалась над Сицилією.
Астронавт прийняв командування екіпажем МКС 17 червня / twitter.com/Astro_Jeff
Фотознімок астронавт опублікував на своїй сторінці у "Твіттері". Знімок Вільямс підписав так: "Прекрасне унікальне формування хмари на південь від Сицилії".
Читайте такожАстронавт NASA опублікував знімок мальовничої затоки Батабано з космосу
Астронавт прийняв командування екіпажем МКС 17 червня, після чого командир 47 екіпажу Тім Копра, астронавт ESA Тім Пік і російський космонавт Юрій Маленченко повернулися на Землю.
Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter