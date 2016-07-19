Астронавт NASA опублікував знімок унікального формування хмари над Сицилією

Фотознімок астронавт опублікував на своїй сторінці у "Твіттері". Знімок Вільямс підписав так: "Прекрасне унікальне формування хмари на південь від Сицилії".

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Астронавт прийняв командування екіпажем МКС 17 червня, після чого командир 47 екіпажу Тім Копра, астронавт ESA Тім Пік і російський космонавт Юрій Маленченко повернулися на Землю.

Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.