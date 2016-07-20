Хакери пообіцяли "знищити" Pokemon GO

Про це повідомляє The Next Web.

"Ми покладемо їх сервери, тому що це зараз популярно і ніхто нас не зможе зупинити. Ми зробимо це, тому що можемо, і нам подобається нести хаос", — зазначив один з учасників угруповання. За його словами, зловмисники обрали для атаки дату 1 серпня, тому у них "є час розслабитися і нічого не робити".

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Хакер також підкреслив, що атака на Pokemon GO стане найсерйознішою в історії угрупування і несе за мету "знищити" гру мінімум на 20 годин. Для виведення з ладу серверів компанії-розробника Niantic буде використаний ботнет з 600 тисяч пристроїв.

Poodlecorp відомі своїми атаками на відомі онлайн-ігри та інтернет-зірок. Вони неодноразово зламували сервери MMORPG League of Legends і кількох блогерів-мільйонників на YouTube.

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Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу.

Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.