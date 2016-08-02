У NASA уточнили терміни висадки астронавтів на астероїд

17:29, 02 серпня 2016
Наука та IT
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NASA підтвердило новий термін запуску місії ARM (Asteroid Redirect Mission), що передбачає взяття гігантського зразка у астероїда і транспортування його на місячну орбіту.

астероид / midwestnerd, flickr.com

Запуск апарату ARM заплановано на грудень 2021 року, а висадка астронавтів на фрагмент астероїда - на 2026 рік, передає Lenta.ru. Найбільш імовірним кандидатом на виконання функції носія є розроблювальна надважка ракета SLS (Space Launch System). Разом з ARM до астероїда планується відправити корисне навантаження масою близько 50 кг, створене партнерами.

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У лютому було прийнято рішення про перенесення термінів місії ARM. У березні повідомлялося, що висадка астронавтів може бути призначена на 2026 рік (спочатку планувалося здійснити це в 2023 році).

Місія ARM включає відправку до астероїда космічного апарату і транспортування з його допомогою фрагмента на навколомісячну орбіту. Уламок астероїда потів повинні за допомогою пілотованого корабля Orion відвідати астронавти. Місія ARM передбачає відпрацювання технологіїпольоту до Марса.

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