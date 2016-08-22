У вересні Sony представить дві версії своєї найпопулярнішої приставки

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, перша з нових приставок являє собою slim-версію оригінальної PlayStation 4, а друга - більш потужну модифікацію, яку вже охрестили PlayStation Neo, передає Lenta.ru. Передбачається, що вона буде підтримувати роздільну здатність 4K, а також більш просунуту графіку в іграх.

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Настільки висока якість зображення потрібна в першу чергу проектам з підтримкою окулярів віртуальної реальності PlayStation VR, запуск в продаж яких намічений на жовтень за ціною $400. При цьому асортимент ігор для всіх версій PlayStation 4 не зміниться.

Оригінальна PlayStation 4 з'явилася на ринку в листопаді 2013 року і з тих пір розійшлася тиражем більше 40 млн примірників. Якщо наступна консоль Sonyдійсно буде представлена у вересні, це порушить негласну традицію ігрової індустрії, згідно з якою нові платформи з'являються не частіше, ніж раз на 5-6 років.