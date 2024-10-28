Вишукано оздоблені стіни в багатому помпейському стилі демонструють низку класичних міфів.

Археологи виявили в Помпеях крихітний будинок, заповнений складними та еротичними фресками. Він розташований у центральному районі міста і доволі малий за розміром порівняно з іншими.

У ньому також відсутній відкритий двір (атріум) - звичайне видовище в римській архітектурі. Експерти вважають, що ця зміна могла статися через зміну тенденцій у римському, особливо помпейському суспільстві в першому столітті нашої ери, пише Interesting Engineering.

На думку експертів, будинок має досить вражаючий вигляд через високий рівень настінних прикрас. Крім того, виявлення добре збереженої фрески, що зображає міф про Іполіта і Федру, призвело до попередньої назви цього місця Будинком Федри.

Відео дня

Археологи досліджують дві кімнати, розташовані в задній частині будинку. У першій кімнаті, поряд з картиною Іполита і Федри, знаходяться інші міфологічні сцени.

Вишукано прикрашені стіни в багатому помпейському стилі демонструють низку класичних міфів. Одна сцена зображує тісні обійми, або симплегму, між сатиром і німфою. Інша картина зображує божественну пару, ймовірно, Венеру та Адоніса. Остання сцена, частково пошкоджена під час розкопок епохи Бурбонів, імовірно, представляє Суд Паріса.

Вікно поруч із невеликою картиною з Іполитом і Федрою виходить на невеличкий дворик, де під час виверження велися будівельні роботи, що характеризуються біля входу наявністю невеликого домашнього вівтаря з багатим писаним декором із рослинними і тваринними мотивами на білому тлі.

У декорі ларарію у верхній частині виділяється хижий птах, який летить, імовірно, орел, що тримає в пазурах пальмову гілку, а в нижній частині - головна сцена, що складається з двох звернених одна до одної змій, що обрамляють вівтар із круглим і рифленим стрижнем, на якому розміщуються підношення.

Археологи виявили, що всередині ніші було знайдено ритуальні предмети, які залишилися з останнім підношенням перед виверженням 79 р. н. е., що знищило Помпеї: безбарвна керамічна курильниця із стародавніми зазорами та лампа, й обидві були з явними слідами горіння.

Вчені заявили, що лабораторні аналізи виявили залишки гілочок запашних есенцій, а за двома об'єктами було виявлено дві частини сушеного інжиру.

На поверхні вівтаря також було виявлено дві смужки кольорового мармуру і третій елемент, імовірно, з червоного мармуру, із зображенням особи, яка належить до сфери Діоніса, імовірно, Силена. Директор парку Габріель Цухтрігель додав:

"Це приклад публічної археології або, як я вважаю за краще її називати, кругової археології: збереження, дослідження, управління, доступність і плодоношення утворюють доброчесний круг. Якщо будівництво метро або дороги затримується через археологічні знахідки, відвідування Помпей і спостереження за роботою археологів і реставраторів може допомогти нам зрозуміти, чому варто документувати та зберігати сліди поколінь, що жили до нас".

Новини археології

Британські археологи знайшли таємну гробницю під містом Петра, яка, найімовірніше, пролежала нерухомо 2 тисячі років. Зокрема дослідники з Університету Сент-Ендрюса отримали доступ до Скарбниці, об'єкту всесвітньої спадщини, який ще засвітився у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Вас також можуть зацікавити новини: