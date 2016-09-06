Завтра Apple покаже iPhone 7: все, чого слід очікувати від нового покоління смартфонів (фото, відео)
7 вересня в Bill Graham Civic Auditorium пройде черговий івент Apple, присвячений кільком новим продуктам компанії. В першу чергу чекаємо iPhone 7 з релізною iOS 10, нову версію Apple Watch, а також нові фішки в програмному забезпеченні.
Презентація почнеться у Сан-Франциско о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).
Точно сказати, що підготувала компанія для своїх шанувальників, неможливо, але УНІАН зібрав все, що імовірно відомо про найбільш очікувану новинку - нове поколінні смартфонів iPhone.
Дизайн
Очікується, що зовнішній вигляд iPhone 7 не зазнає радикальних змін у порівнянні з iPhone 6 і iPhone 6s. Але в той же час аналітики дають прогнози про те, що пристрій може позбутися кнопки (в прямому сенсі цього слова) Home а також аудіовиходів.
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Авторитетний південнокорейський аналітик Мін Чі Куо прогнозує, що кнопка Home стане нерухомою, як і трекпеди.
При цьому очікується, що телефон буде ще тоншим і легшим. Варіанти кольорів корпусу: Білий, Сірий "Космос", Чорний, Рожевий і Фіолетовий.
Камера
Що стосується камери, то вона, швидше за все, буде складатися з двох об'єктивів, з оптичною ширококутною стабілізацією, покращеним спалахом і цілими 12-ма мегапікселями.
Крім того, новинка буде мати 2-3-кратний оптичний зум.
Спалах в камері обзаведеться чотирма світлодіодами LED — два будуть відповідати за холодні тони, а два за теплі
Пам'ять
Очікується, що базова модель iPhone 7 отримає накопичувач на 32 Гб. Також, на думку аналітиків, будуть доступні моделі на 128 і 256 Гб. Поки незрозуміло, чи збільшить Apple кількість оперативної пам'яті, а от у старшій 5,5-дюймової моделі без 3 ГБ навряд чи обійдеться.
"Серце" смартфона
Безумовно, Apple оновить процесор в новому іРһопе 7. При цьому логічно припустити, що називатися він буде A10; з 2-ма ядрами і частотою не менше 2,4 ГГц.
Водонепроникність
Звичайно, iPhone 7 отримає покращений захист від води й пилу за стандартом IPX7 — такий використовується в Apple Watch. Таким чином, зі смартфоном можна буде ходити душ, купатися, занурюючи у воду на глибину до метра, а також не побоюватися падіння у пісок і бруд.
Аудіороз'єм
Головна інтрига презентації Apple — iPhone 7 відсутність роз'єму 3,5 мм. Але сказати щось про це складно: залишиться він чи ні, дізнаємося тільки на презентації. Авторитетні аналітики підтверджують, що в новому iPhone отвору для навушників не буде. Очікується, що для прослуховування музики компанія укомплектує iPhone недорогими навушники EarPods з конектором Lightning.