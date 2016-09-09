США рекомендують не користуватися смартфонами Samsung Note 7 в літаках

Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало не вмикати і не заряджати смартфони Samsung Galaxy Note 7 в літаку. Про це пише ВВС Россия.

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"У світлі недавніх інцидентів і побоювань компанії Samsung щодо пристроїв Galaxy Note 7 Федеральне авіаційне управління настійно рекомендує пасажирам не вмикати і не заряджати ці пристрої на борту літака, а також не здавати їх в багаж", - сказано в повідомленні відомства.

Австралійські авіакомпанії Qantas, Jetstar, Virgin Australia, Tiger Airways вже заборонили пасажирам використовувати Galaxy Note 7 на борту через випадки займання акумулятора смартфона.

2 вересня Samsung зупинила продажі смартфонів нової моделі Galaxy Note 7, випущеної в серпні, у зв'язку з виявленими випадками займання пристроїв і вибухів під час зарядки.

Компанія також оголосила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв.

На мільйон проданих Galaxy Note 7 проблема із займанням проявляється в 24 апаратах. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.

31 серпня Samsung Electronics оголосила про тимчасове припинення поставок нових телефонів Galaxy Note 7 на південнокорейський ринок. Таке рішення, як повідомлялося, було прийнято після того, як кілька користувачів Galaxy Note 7 повідомили, що їх телефони загорілися під час зарядки.