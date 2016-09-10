Apple звільнила десятки співробітників, які працювали над створенням безпілотного автомобіля - NYT

Про це пише The New York Times з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

За даними видання, скорочень зазнали цілі відділи, які були причетні до проекту, відомого під кодовою назвою Titan.

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Відзначається, що співрозмовникам заборонили публічно про це говорити, а в самій компанії Apple відмовилися давати коментарі з цього приводу.

"Скорочення є черговим свідченням, що автопроект Apple стикається з проблемами", - йдеться в матеріалі видання.

Компанія працювала над проектом останні два роки. У липні, як зазначає видання, Apple запросила Боба Мансфілда - колишнього старшого віце-президента по розробці апаратного забезпечення продуктів Apple - взяти участь в цьому проекті.

Під керівництвом Мансфілда, як пише NYT, компанія змінила спрямованість проекту. Apple заявила співробітникам, що їх звільнення є частиною перезапуску проекту, пише газета.

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Apple ніколи не визнавала, що вона працює над створенням автомобіля, однак генеральний директор компанії Тім Кук, як пише видання, заявляв, що автомобільна індустрія змінюється. «Він, здавалося, підтверджував існування автомобільного проекту під час щорічних зборів акціонерів», - пише NYT.