У SpaceX повідомили, коли відновляться пуски ракет після вибуху

Про це заявила головний операційний директор компанії Гвін Шотвелл, передає РБК.

За її словами, протягом майже трьох місяців компанія Ілона Маска не буде проводити пуски, проте в листопаді вони будуть відновлені.

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"Ми, очевидно, ще раз поглянемо на ракету, зосередимося на наземних системах", - сказала Шотвелл.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на стартовому майданчику на мисі Канаверал у Флориді стався вибух ракети-носія Falcon 9 з комунікаційним супутником ізраїльської Spacecom Ltd. Космічний апарат повинен був вивести супутник на орбіту. Засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що вибух стався при заливанні ракетного палива у кисневий бак верхньої сходинки Falcon 9.

В результаті аварії були втрачені ракета-носій і супутник, потужності якого повинні були використовувати французький оператор зв'язку Eutelsat і Facebook. В Eutelsat свої можливі збитки від втрати супутника оцінили в €50 млн.