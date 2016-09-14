У SpaceX повідомили, коли відновляться пуски ракет після вибуху
Американська компанія SpaceX, яка втратила внаслідок вибуху 1 вересня ракету-носій Falcon 9 із супутником, планує відновити польоти в листопаді.
Про це заявила головний операційний директор компанії Гвін Шотвелл, передає РБК.
За її словами, протягом майже трьох місяців компанія Ілона Маска не буде проводити пуски, проте в листопаді вони будуть відновлені.
Читайте такожУ Мережі з'явилося відео моменту вибуху ракети-носія Falcon 9
"Ми, очевидно, ще раз поглянемо на ракету, зосередимося на наземних системах", - сказала Шотвелл.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на стартовому майданчику на мисі Канаверал у Флориді стався вибух ракети-носія Falcon 9 з комунікаційним супутником ізраїльської Spacecom Ltd. Космічний апарат повинен був вивести супутник на орбіту. Засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що вибух стався при заливанні ракетного палива у кисневий бак верхньої сходинки Falcon 9.
В результаті аварії були втрачені ракета-носій і супутник, потужності якого повинні були використовувати французький оператор зв'язку Eutelsat і Facebook. В Eutelsat свої можливі збитки від втрати супутника оцінили в €50 млн.