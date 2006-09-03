Зонд SMART-1 розбився на Місяці

Європейський місячний зонд SMART-1 сьогодні вранці на швидкості 2 м/сек. врізався в поверхню Місяця біля озера Досконалості. Таким чином, місячний зонд завершив дослідницьку роботу, повідомили представники Європейського космічного агентства.

Нагадаємо, що це була перша європейська місія на Місяць. Протягом 16 місяців SMART-1 вивчав Місяць, збираючи дані мінералогічного складу поверхні у видимому зображенні, інфрачервоному і рентгенівському випромінюваннях. Під час польоту апарату успішно пройшов випробування іонний ракетний двигун, який передбачають використовувати для оснащення міжпланетного космічного апарату, що, як передбачається, у 2013г. почне переліт до Меркурія.

Запуск SMART-1 відбувся у вересні 2003г. з космодрому Куру ракетою-носієм Ariane-5. Основне призначення апарату - отримання даних про поверхню Місяця, а також випробування комунікаційного устаткування нового типу на основі лазерних технологій. Космічний апарат SMART-1 було створено Шведською космічною корпорацією за участі майже 30 субпідрядчиків з 11 європейських країн і США. Загальна вартість проекту склала 110 млн. євро.

РБК