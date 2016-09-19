Спроба обігнати Apple: Bloomberg пояснив вибухи смартфонів Galaxy Note 7

Виходячи з цієї інформації, у Samsung вирішили, що якщо прискорити вихід Note 7, то це дозволить обігнати Apple у 2016 році, передає Bloomberg з посиланням на джерела в компанії.

Тому Samsung змусила постачальників вкластися у жорсткі терміни, незважаючи на величезну кількість нововведень. Це й могло призвести до браку у виробництві.

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Як зазначає Bloomberg, співробітники Samsung у міру наближення презентації працювали практично без вихідних, а замовник у свою чергу постійно змінював характеристики пристрою. Крім того, деякі працівники компанії через це стали ночувати прямо в офісі.

У Samsung не стали коментувати інформацію про поспіх.

Крім того, після надходження скарг на займання і вибухи акумуляторів Note 7 в компанії не могли вирішити, почати відкликання всіх проблемних моделей чи обмежитися заміною батарей.

Наразі Samsung відкликала 2,5 мільйона смартфонів.