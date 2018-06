Вчені назвали найбільш нав'язливі пісні останнього десятиліття

Результати були опубліковані в журналі Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.

Повідомляється, що 90% людей регулярно стикаються з нав'язливими мелодіями, які ніяк не хочуть виходити з голови.

У трійку лідерів найбільш нав'язливих пісень, за даними дослідження, увійшли «Bad Romance» Леді Гагі, «can't Get You Out Of My Head» Кайлі Міноуг і «don't Stop Believing» групи Journey.

Пісні Леді Гагі «Alejandro» і «Poker Face» посіли восьме і дев'яте місця відповідно.

Як вважають вчені, дослідження того, як наш мозок засвоює нав'язливі пісні, допоможе розібратися, чому ми витрачаємо 40% часу на обдумування того, що не відноситься до справи, яку ми зараз виконуємо.