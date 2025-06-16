Таке місце відкриється у центрі Праги.

У Чехії готуються до відкриття нового інформаційного центру для українців. Це місце називатимуть "Центром єдності", в якому надаватимуть консультації з питань житла, працевлаштування та правового статусу, однак він не замінятиме державні установи. Про це пише Euractiv.

"Я був дуже відвертий з українською стороною: ми готові допомогти з центром єдності в Чехії, щоб надати підтримку людям, які хочуть повернутися [в Україну], але давайте будемо реалістами - багато з цих людей вже планують залишитися в країнах, де вони шукали притулку", - наголосив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан (STAN, ЄНП) у п’ятницю в Люксембурзі.

Він підкреслив, що українська сторона запропонувала місце в центрі Праги, проте "воно точно не відкриється до літа" через необхідні реконструкційні роботи.

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В Euractiv додали, що ініціатива є частиною рекомендації Єврокомісії для держав-членів щодо підготовки до переходу від статусу тимчасового захисту, який діє до березня 2027 року.

Відомо, що тимчасовий захист охоплює майже 4,3 млн українців у всьому ЄС. Більшість з них проживають у Польщі, Німеччині та Чехії.

"У нинішніх умовах, коли це функціональний інструмент, який може надати впевненість тим, хто втік від війни, продовження має сенс. Але саме на прохання Чехії польське головування також інтенсивно зосередилося на тому, що робити, коли війна закінчиться - якщо ми побачимо якесь довгострокове перемир'я, на яке ми всі сподіваємося", - пояснив Ракушан.

За його словами, міністри домовилися, що кожна країна буде мати право володіти ситуацією відповідно до свого законодавства. До прикладу, одним з принципів щодо цього питання має бути запобігання вторинним переміщенням, тобто люди не будуть мати можливості подавати заявку на захист в іншій країні, якщо вони вже мають тимчасовий захист в іншому місці.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав УНІАН, раніше українським біженцям продовжили тимчасовий захист у ЄС ще на рік. Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що його країна ініціювала дискусію щодо стратегії поступового припинення тимчасового захисту, як тільки буде досягнуто миру.

"У найближчому майбутньому ми працюватимемо в напрямку спільних, загальних рішень ЄС у цій сфері, в тому числі у контексті повернення до України", - наголосив він.

Своєю чергою директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович оцінив можливість повернення українських біженців. За його словами, коли в українця за кордоном питають, як він оцінить свої шанси на повернення і за яких умов це відбудеться, то спочатку він каже, що хоче повернутися, але у конкретніших питаннях виявляється, що про повернення вже не йдеться.

"Людина живе, вона пройшла певний рівень адаптації до нових обставин. І тепер людина все це має кинути і повернутись в Україну, на нове місце, де знову пошуки роботи, школи. Тому сказати, що український біженець сильно це буде хотіти робити, я, на жаль, не можу", - наголосив соціолог.

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