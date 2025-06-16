Гриби, які можуть харчуватися золотом, відкрили в Австралії

Дивовижний грибок, який використовує крупиці золота для будівництва грибниці, виявили вчені.

Новий вид грибів, які використовують золото в процесі метаболізму, відкрили вчені. Це відкриття може назавжди змінити геологічну розвідку нових золотих родовищ і планування переробки золотоносних порід у космосі, пише earth.com.

Першим у світі дослідникам з Австралії вдалося довести, що грибок штаму Fusarium oxysporum використовує мікрочастинки золота, коли вибудовує грибницю. Виявляється, що в золотоносних ґрунтах грибок почувається значно краще і швидше розвивається. За допомогою метаболізму, виділяючи особливі ферменти, грибок трансформує частинки золота. Вчені припустили, що грибки виділяють особливі полісахариди і білки, які відновлюють іони металів і зберігають отримане золото в стабільній формі у вигляді наночастинок.

Таким чином золото перетворюється на матеріал, придатний для росту міцелію - особливих ниток, з яких складається грибниця. З часом золото накопичується всередині міцелію і навіть осідає на нитках.

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"Золото настільки хімічно неактивне, що цей тип взаємодії незвичайний і дивовижний", - зазначив провідний дослідник доктор Цин Боху.

Практичне значення нового відкриття величезне. Золото - інертний метал і майже не реагує з іншими сполуками або живими організмами. Результати відкриття можуть допомогти геологам виявити нові підземні родовища. Геологорозвідувальні компанії традиційно аналізували рослини, ґрунти і навіть воду, щоб виявити багаті на золото райони, але використання золотошукаючих грибів відкриває можливості для вужчого та екологічнішого підходу.

Ба більше, обговорюється можливість використовувати грибок під час видобутку золота в космосі. Відомо, що на астероїдах цього дорогоцінного металу значно більше, ніж у земній корі. Дослідники припускають, що колонії мікроорганізмів можуть допомогти розщеплювати метал в орбітальних породах.

Якщо грибок зможе розмножуватися і переробляти метали в умовах низької гравітації і мінімального харчування, це може змінити планування видобутку ресурсів далеко від Землі.

Золотий запас Землі

Нагадаємо, що всього золота у світі приблизно 299 тисяч тонн. При цьому понад 200 тисяч тонн уже видобуто, а ще близько 70 тисяч тонн знаходяться в економічно рентабельних родовищах. Але більша частина золота не сконцентрована в якихось родовищах, а зустрічається в усій земній корі, морській воді та магматичних породах.

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