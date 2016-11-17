Найдавнішу скрижаль із Десятьма заповідями продали на аукціоні

На аукціоні в Беверлі-Хіллз за 850 тисяч доларів продали скрижаль із Десятьма заповідями, вік якої оцінюють у півтори тисячі років. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Аукціоніст розповів, що табличка була вирізана приблизно в 300-500 році нашої ери. Швидше за все, вона прикрашала вхід до стародавньої синагоги в Ізраїлі, зруйнованій римлянами.

Умовою для продажу була вимога до покупця виставити раритет в музеї для загального огляду. Стартова ціна становила 300 тис. доларів.

Прямокутна мармурова табличка не перевищує 61 см у висоту і важить близько 50 кг.

З допомогою самаритянської писемності на скрижалі вирізані дев'ять з десяти біблійних заповідей, які лягли в основу юдейського та християнського віросповідання.

Заповідь, яка забороняє вимовляти ім'я Господа надаремно, відсутня, її замінює місцеве правило для віруючих однієї з самаритянських громад.

За інформацією видання, скрижаль виявили в 1913 році під час будівництва залізничної гілки в околицях міста Явне в центральній частині сьогоднішнього Ізраїлю. Тоді її забрав додому, імовірно, один з робітників. Він встановив табличку у внутрішньому дворику житлового будинку, де вона перебувала до 1943 року, коли її придбав один археолог, у якого вона й зберігалася аж до його смерті в 2000 році.

Після смерті археолога табличка дісталася рабину Шаулю Шимону Дойтчу, який виставив її на аукціон. Ім'я покупця не розголошується.