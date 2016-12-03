У Лос-Анджелесі при будівництві метро знайшли останки вимерлого 10 тисяч років тому мастодонта

Про це пише TJournal з посиланням на Los Angeles Times.

Як повідомили представники лос-анджелеської транспортної системи, останки дорослого мастодонта були знайдені незадовго до Дня подяки, але на встановлення їх автентичності палеонтологами пішло багато часу.

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В результаті додаткового сканування грунту 28 листопада були виявлені фрагменти кісток ще однієї, більш молодої, особини.

Оскільки подібні знахідки дуже рідкісні в Лос-Анджелесі, міській владі довелося вдатися до допомоги фахівців з інших штатів. Після підтвердження останки акуратно витягли з грунту і помістили в гіпс, подібний до того, який використовується при лікуванні переломів.

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Ученим належить уточнити, чи є знайдені ними особини мастодонтами або мамонтами (відрізняються будовою зубів). Потім останки тварин будуть розміщені в музеї природної історії Лос-Анджелеса.

Востаннє така велика знахідка була зроблена в Каліфорнії в 2007 році, коли під час будівництва підземного паркування бульдозер натрапив на цілий скелет мамонта.