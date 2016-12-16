В горах Китаю побудують невидимий міст (фото)

Про це повідомляє The Daily Mail.

Конструкція буде побудована з дзеркальної нержавіючої сталі і скла. Також у проекті задіють камінь - він стає відображаючим у вологому стані. Вода буде розпорошуватися кожні сім хвилин, створюючи тимчасову хмару і туманний ефект між горами.

Читайте такожВ Уругваї відкрили музей марихуани із зразками рослини

«Ідея полягає в тому, що структура відображає навколишнє середовище», - сказано в повідомленні.

Вартість конструкції складе більше 4 мільйонів доларів.

Раніше в Китаї офіційно відкрили найдовший у світі міст зі скляним дном.