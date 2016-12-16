В горах Китаю побудують невидимий міст (фото)
15:07, 16 грудня 2016Наука та IT
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У гірському масиві в Чжанцзяцзе у Китаї планується будівництво моста, який буде практично невидимим.
Міст, як повідомляється, органічно впишеться в навколишнє середовище / martinduplantier.com
Про це повідомляє The Daily Mail.
Конструкція буде побудована з дзеркальної нержавіючої сталі і скла. Також у проекті задіють камінь - він стає відображаючим у вологому стані. Вода буде розпорошуватися кожні сім хвилин, створюючи тимчасову хмару і туманний ефект між горами.
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Структура розроблена, щоб вписатися в ландшафт гір / martinduplantier.com
«Ідея полягає в тому, що структура відображає навколишнє середовище», - сказано в повідомленні.
Вартість конструкції складе більше 4 мільйонів доларів.
Раніше в Китаї офіційно відкрили найдовший у світі міст зі скляним дном.
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