В горах Китаю побудують невидимий міст (фото)

15:07, 16 грудня 2016
Наука та IT
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У гірському масиві в Чжанцзяцзе у Китаї планується будівництво моста, який буде практично невидимим.

Біля мосту буде два рівня / martinduplantier.com

Про це повідомляє The Daily Mail.

Конструкція буде побудована з дзеркальної нержавіючої сталі і скла. Також у проекті задіють камінь - він стає відображаючим у вологому стані. Вода буде розпорошуватися кожні сім хвилин, створюючи тимчасову хмару і туманний ефект між горами.

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Структура розроблена, щоб вписатися в ландшафт гір / martinduplantier.com

«Ідея полягає в тому, що структура відображає навколишнє середовище», - сказано в повідомленні.

Вартість конструкції складе більше 4 мільйонів доларів.

Раніше в Китаї офіційно відкрили найдовший у світі міст зі скляним дном.

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Теги: #міст#скло