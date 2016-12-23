Вчені розкрили таємницю появи мозку у людини

Інтерес до міног був викликаний тим, що вони є найдавнішими з нині наявних хребетних. Ця особливість допомогла вченим з'ясувати таємницю появи мозку у людей, передає Naked Science.

Вивчення послідовностей ДНК дозволило зрозуміти механізм формування мозку у міног.

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"Виявилося, що за це відповідає аналог гена Xanf – Anf/Hesx1. У порівнянні з більш складними хребетними, "мозковий" ген у міног активується на більш пізньому етапі розвитку істоти. Саме тому міноги мають настільки малий мозок", - йдеться у дослідженні.

Так, вчені вважають, що ген Anf/Hesx1 з'явився приблизно 550 млн років тому й зіграв одну з найважливіших ролей в еволюції хребетних.

"Саме завдяки йому, якщо вірити представленим висновками, людина отримала мозок у його нинішньому вигляді", - зазначили вчені.

Раніше вчені вперше виявили в кишечнику людини бактерії, яким для виживання необхідні хімічні речовини, що виділяються мозком.