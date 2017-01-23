Експерти встановили ймовірних авторів виявлених у старовинній будівлі Одеси фресок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, комісія, створена за розпорядженням голови облради Анатолія Урбанського, 18-20 січня досліджувала фрески, які були виявлені у січні в результаті відшарування верхнього шару фарби і штукатурки у названому будинку, розташованому в центрі Одеси - на вул. Маразліївській, 34.

До складу комісії увійшли профільні чиновники ОДА та представники Одеського художнього музею. Відвідавши «Селянський банк», вони визначили, що фрески мають історичну цінність, і в Одеській області більше не збереглося творів монументального живопису 1920-1930-х років.

«Експерти вважають, що авторами цих розписів є учні засновника українського монументального живопису ХХ століття Михайла Бойчука. Зараз фрески мають бути законсервовані, будь-які втручання у проведення технологічного аналізу неприпустимі, оскільки це може завдати більшої шкоди», - пояснили у прес-службі.

Зокрема, стіни вимагають ретельного і акуратного розчищення. Для цього будуть залучені фахівці фрескового живопису, технологи та професійні монументалісти, які мають здійснити технологічний аналіз і надати свої рекомендації з реставрації живопису.

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«Профільними фахівцями буде вжито всіх необхідних заходів для збереження цієї історичної знахідки», - підкреслили в обласній раді.

За словами директора Музею сучасного мистецтва Семена Кантора, фрески є історичною цінністю, і зараз необхідно визначити подальшу технологію реставрації живопису.

«Безумовно, ці фрески мають історичну цінність і мають бути збережені. Дані роботи учнів Михайла Бойчука необхідно включити у паспорт пам'ятки архітектури. А для визначення авторства потрібно звернутися до мистецтвознавця Тетяни Басанець - найбільш обізнаного фахівця в творчості «бойчукістів» в Одесі», - зазначив Кантор.

За словами голови Одеської облради Анатолія Урбанського, після проведення хіміко-технологічного аналізу буде визначено технологію реставрації.

Як повідомляв УНІАН, у січні в Одесі в старовинній будівлі - пам'ятці архітектури «Селянський банк (споруджено у 1914 році) під зруйнованої морозами фарбою, що покриває стіни холу, було виявлено фрески.

Передбачалося, що виявлені роботи, виконано у 1928 році Михайлом Бойчуком, який є представником так званого «розстріляного відродження» - культурної еліти, що потрапила під репресії Сталіна.

Довідка УНІАН. Розстріляне відродження - інтелектуальна еліта 1920-х - початку 1930-х років в Українській РСР, яка створила твори в літературі, живописі, музиці і театрі і була піддана сталінським репресіям.

Михайла Бойчука (1882 р.н.) було заарештовано за звинуваченням «у буржуазному націоналізмі» і страчено 13 липня 1937 року. Він - один із засновників українського монументального живопису ХХ століття, а також Української академії мистецтв. Манерою близький до Пабло Пікассо і Дієго Рівери, з якими був особисто знайомий, коли жив у Парижі. У Франції навколо нього утворилася група однодумців - ядро майбутньої школи «бойчукістів».

Крім Селянського банку Бойчук розписував приміщення в Селянському санаторії на Хаджибейському лимані (будівлю зруйновано у роки Другої світової війни).